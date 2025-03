Homem é baleado após reclamar de barulho excessivo por crianças em condomínio no Mutuá

Um homem de 48 anos foi agredido e baleado após reclamar do barulho excessivo que crianças faziam em seu condomínio, na Avenida Paula Lemos, no Mutuá, em São Gonçalo. De acordo com investigações da polícia, o ataque foi liderado pelo pai de um dos menores, que ficou irritado pela reclamação do morador.

De acordo com as investigações e depoimentos de testemunhas, a vítima estava em casa quando, por volta das 23h30, reclamou da algazarra. Pouco tempo depois, cinco homens armados teriam invadido o condomínio, bateram na porta da vítima e a arrancaram de dentro de casa. O homem foi brutalmente agredido e baleado numa das mãos e na cabeça, segundo a Polícia Militar.

O morador foi socorrido no Pronto Socorro Central de São Gonçalo e, em seguida, transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso está sendo investigado por policiais da 72ª DP (Mutuá).