Flamengo e Jorginho se aproximam de acordo após reunião

Flamengo se aproxima de acordo com Jorginho, volante do Arsenal - Foto: Divulgação/Arsenal

Flamengo se aproxima de acordo com Jorginho, volante do Arsenal - Foto: Divulgação/Arsenal

Após uma nova reunião entre Flamengo e o staff do volante Jorginho, do Arsenal, neste domingo (30) a distância entre um acerto ficou menor. Os lados cederam e ficaram perto de um acordo por valores, que era o principal empecilho do negócio até o momento.

A expectativa do Fla é chegar a um acordo nos próximos dias. O diretor de futebol José Boto vai levar os números ao presidente Bap em busca de um aval para finalizar o acordo com o jogador. A princípio, o contrato seria de 3 anos.

A viagem recente de Jorginho ao Brasil foi um ponto fundamental para as conversas avançarem. O volante trouxe a noiva ao Rio de Janeiro, e o casal se animou com com a visita. Ele teve uma recepção calorosa da torcida do Flamengo e voltou para a Inglaterra convencido a jogar no rubro-negro.

Leia também:

▶ Homem é baleado após reclamar de barulho excessivo por crianças em condomínio no Mutuá

▶ Seis homens são presos em operação policial em Armação dos Búzios

Um outro encontro entre as partes deve acontecer até o fim desta semana para ajustar os últimos detalhes. A partir daí, Jorginho vai negociar sua liberação do Arsenal. O clube inglês ainda vai disputar as quartas de final da Champions League, contra o Real Madrid.

O desejo rubro-negro é ter o elenco completo que vai disputar o Mundial o quanto antes. A ideia é que os reforços tenham tempo para passar pelo processo de ambientação e integração ao restante do grupo antes da viagem para os Estados Unidos. A janela especial para a competição abre no dia 2 de junho e fecha no dia 10 do mesmo mês.