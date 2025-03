Botafogo anuncia a contratação de Gonzalo Mastriani

O Botafogo anunciou nas redes sociais nesta segunda feira (31), a contratação do centroavante Gonzalo Mastriani, ex-Athletico. O jogador de 31 anos chega por empréstimo até o fim do ano com opção de compra.

No Furacão desde 2024, o uruguaio realizou 54 jogos, marcou 16 gols e deu cinco assistências.

O atleta está no Rio de Janeiro desde a última quinta feira e já foi regularizado no BID, ele deve ficar a disposição do técnico Renato Paiva para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Juventude.

Leia também:

Seis homens são presos em operação policial em Armação dos Búzios



Theatro Municipal de Niterói recebe show ‘Laila Garin canta Elis’ nesta terça e quarta, 4 e 5



Mastriani chega para ser mais uma opção de centroavante para o Botafogo, que para a função já conta com Igor Jesus, Rwan Cruz, Elias Manoel e o jovem Kayke da base do clube.