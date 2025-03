Jogadores do Flamengo pedem permanência de Filipe Luís, alvo da CBF para o comando da Seleção brasileira

O Flamengo dominou a premiação do Campeonato Carioca, no evento realizado na noite de quinta-feira (27). Além da cerimônia, dos prêmios e da renovação de contrato com Gerson, outro assunto chamou a atenção: Filipe Luís.

Após a derrota da Seleção brasileira no meio de semana para a Argentina, por 4x1, a CBF já cogita substituir o técnico Dorival Júnior. O treinador do Flamengo surge como uma das opções que mais ganhou força internamente. Outro nome, chamado de plano A, é o do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Filipe Luís esteve presente no evento para receber o prêmio de melhor treinador do Campeonato Carioca de 2025. Mas ele evitou conversar com a imprensa e pediu para não dar entrevistas. Com isso, os questionados foram os jogadores do Flamengo.

Leia também:

➤ Caso Daniel Alves: Justiça espanhola anula condenação por estupro

➤ Niterói tem a primeira prefeita em exercício de sua história

"A gente precisa dele. É claro que ele tem as ambições dele como treinador, eu torço pelo melhor para ele. Ele que tem que avaliar se chegar alguma coisa, mas a gente conta com ele porque é um excelente treinador", disse o zagueiro Léo Pereira.

Titular da Seleção e capitão do Rubro-Negro, Gerson foi um dos quatro atletas do Fla convocados pelo Brasil para a última Data Fifa, junto com Wesley, Léo Ortiz e Alex Sandro. Ele também falou sobre o tema envolvendo Filipe Luís.

"Nem sei se teve proposta, se foi convidado ou não. Eu costumo dizer que só falo quando as coisas acontecem. Se não acontecer, o Fili está com a gente na Sele... No Flamengo. Já ia falar Seleção, mas o Flamengo também é uma seleção. A gente espera continuar junto. E se for para a Seleção que ele possa me levar (risos)", afirmou o camisa 8 da Gávea.

José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, também foi questionado sobre a posição do clube e disse que já conversou com o técnico sobre isso: "Eu acho que isso tem que perguntar ao Filipe. Nós já conversamos, eu tenho a minha opinião e coincidimos. Mas isso perguntem a ele."

O Flamengo estreia no Brasileiro neste sábado (29), quando recebe o Inter às 21h (horário de Brasília) no Maracanã.