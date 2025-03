Por dívida com o Guaraní-PAR, Botafogo sofre transfer ban da Fifa

Botafogo tem dívida com o Guaraní, do Paraguai, por Matías Segovia - Foto: Vítor Silva/Botafogo

A Fifa aplicou o transfer ban na quarta-feira (26) no Botafogo por conta da dívida do clube com o Guaraní, do Paraguai, por conta da contratação de Segovinha. O Glorioso já efetuou o pagamento do valor devido e agora aguarda a regularização do processo para o fim da restrição.

O clube carioca já enviou os comprovantes da transação ao clube paraguaio e também à entidade máxima do futebol mundial. A medida é temporária, mas isso impede que o Botafogo contrate novos jogadores nas próximas três janelas de transferências.

Agora, o Alvinegro aguarda notificação do Guaraní à Fifa para que o processo se encerre e o clube fique livre. A punição foi imposta no mesmo dia que o Botafogo quitou a quantia de US$ 452 (R$ 2,6 milhões) ao clube paraguaio.

Segovinha foi contratado pelo Botafogo em abril de 2023, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões na cotação da época).

O transfer ban é a proibição do clube à contratação de novos jogadores, uma medida imposta pela Fifa das infrações graves sobre transferências de atletas e práticas que irregulares dos clubes. Times como Cruzeiro, Atlético-MG, Vasco, Corinthians e Santos, por exemplo, já estiveram na lista.