Flamengo cogitou retorno de Andreas Pereira na primeira janela de 2025

O Flamengo cogitou o retorno de Andreas Pereira na primeira janela de transferências de 2025. O diretor de futebol José Boto fez contato com o staff do jogador, que atuou o clube em 2021 e 2022. As negociações não avançaram.

O alto valor envolvido foi o que impediu o retorno do meia. O preço não chegou a ser revelado, mas em 2022 o Rubro-Negro tinha acertado com o Manchester United pagar 10 milhões de euros (R$ 60 milhões na época) por 75% dos direitos econômicos de Andreas. O trâmite, porém, acabou não se concretizando.

Recentemente, quem também se manifestou interessado no futebol do meia foi o Palmeiras. O alviverde fez uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus, que não foi aceite por Andreas e seus representantes.

Há três anos no Fulham, da Inglaterra, o meia está com 29 anos. Ele marcou 10 gols e 19 assistências em 111 partidas. Andreas tem contrato com o os ingleses até junho de 2026.

Andreas Pereira chegou ao Flamengo , emprestado pelo Manchester United, no meio de 2021 para substituir Gerson, negociado na época com o Olympique de Marseille. Andreas teve boas atuações, mas uma falha na decisão da Libertadores daquele ano, contra o Palmeiras, custou o título ao Flamengo.