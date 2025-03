Em entrevista, Pedrinho responde a cobranças para vender SAF do Vasco

O presidente do Vasco, Pedrinho, voltou a responder sobre temas que vem deixando o torcedor vascaíno preocupado. Em meio ao crescimento das cobranças que impulsionam a #RevendaJá em publicações nas redes sociais, o dirigente decidiu se pronunciar.

"As pessoas me dão o direito de errar. Surgiu a hashtag #RevendaJá... elas me dão o direito de chamar alguém e vender. "Vem, vem!". Não é assim. Se não mais uma vez eles querem que a pessoa se coloque na frente do Vasco e se livre. Se eu entrei nesse compromisso, eu tenho que ter responsabilidade. Minha responsabilidade é muito grande", disse Pedrinho durante entrevista para o canal Colina em Foco.

"Se tivesse um investidor, a parceria já teria sido feita. Tem mais NDA's assinados, com fundos, empresários... Vende para quem? Vende de qualquer jeito?", completou.

Pedrinho também acrescentou um detalhe sobre o assunto: "Tem que entender bem quem realmente tem interesse em ser investidor ou que muitas vezes usa a marca do Vasco."

Após a briga jurídica com a 777 Partners, o Vasco segue na busca por investidores para finalizar a revenda do futebol do clube.