Botafogo foca em estrutura do CT para a temporada 2025

O Botafogo foca também em infraestrutura para 2025. O clube busca ampliar o espaço à disposição do elenco e dos profissionais no Espaço Lonier. Em abril, o Glorioso vai iniciar as obras para construção de uma área externa, integrada ao Núcleo de Saúde e Performance (NSP), dividida em zonas molhadas e secas, voltadas à recuperação física.

O local será semelhante a um spa. Na parte molhada, o clube terá sauna, quatro jacuzzis, uma piscina grande e duas raias de contraste, com uma quente e outra gelada. Isso possibilita a implementação da terapia que acelera a recuperação física.

Na área seca, haverá um espaço próprio para equipamentos como botas pneumáticas e mantas de LED, que atualmente são utilizados na sala de fisioterapia. A ampliação do NSP tem entrega prevista para outubro.

Leia também:

▶ Homem é preso por raptar a filha de 8 anos em Santa Catarina e trazer para o Rio

▶ Polícia Militar realiza operação de combate ao tráfico de drogas em Maricá

Na academia, onde os jogadores fazem um pré-treino de força, pesos livres são mais comuns do que máquinas de musculação. É uma estratégia proposital do Botafogo, que adota uma metodologia de trabalho com base no movimento atlético. O Alvinegro segue estudos que apontam uma melhor performance voltada ao futebol a partir de movimentos mais livres do corpo humano.

A ideia do Botafogo com o NSP é que toda a área de saúde esteja interligada em um mesmo espaço físico, favorecendo um andamento mais natural aos procedimentos para atletas e funcionários. Nos bastidores do clube, aponta-se ainda uma otimização no tempo de recuperação de atletas e prevenção de lesões.

O clube aguarda um acordo com a Prefeitura do Rio sobre o terreno para um novo CT. O Botafogo tem projetos estratégicos e o desenvolvimento da infraestrutura do Espaço Lonier como prioridades para esse ano.