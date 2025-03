Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras pedem à CBF adiamento de jogos no Brasileiro antes do Mundial

Brasileiros pedem adiamento para jogos antes do Mundial de Clubes - Foto: Divulgação/Fifa

Os clubes que representarão o Brasil no Mundial de Clubes de 2025 solicitaram à CBF, em uma carta conjunta, o adiamento de seus jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras querem otimizar a preparação para o torneio da Fifa nos Estados Unidos.

Os clubes levam em consideração não só as diferenças de fuso horário, mas também o tempo de viagem para o país norte-americano. A adaptação prévia aos jogos também está sendo levada em conta.

Botafogo e Palmeiras têm estreias marcadas para o dia 15 de junho. O Glorioso encara o Seattle Sounders (EUA) e o Alviverde enfrenta o Porto (POR). O Flamengo joga no dia 16, contra o Esperánce (TUN). O Fluminense duela contra o Borussia Dortmund (ALE) no dia 17 de junho.

A 11ª rodada, conforme divulgado pela CBF na tabela básica do Brasileirão, será no fim de semana de 30 de maio e 1º de junho, às vésperas da segunda Data Fifa do ano, entre 2 e 10 de junho. Já a 12ª rodada tem como data-base o dia 11 de junho, menos de uma semana antes da estreia dos times.

Caso a CBF opte por acatar o pedido dos clubes, as partidas adiadas seriam:

➔ Fluminense x Ceará

➔ Botafogo x Mirassol

➔ Palmeiras x Juventude

➔ Sport x Flamengo