Ganso segue planejamento de recuperação e volta aos treinos do Fluminense no sábado (22)

Ganso esteve à beira do gramado assistindo o aquecimento do Fla-Flu do último domingo (16) - Foto: Divulgação

O meia Paulo Henrique Ganso está perto de retornar às atividades pelo Fluminense. O camisa 10 passou por uma ablação na última sexta (14) e cumpriu uma semana de recuperação, conforme previsto pelos médicos. Ablação é um procedimento médico que destrói tecidos ou órgãos anormais, através de técnicas cirúrgicas ou minimamente invasivas. Pode ser usada para tratar arritmias cardíacas, tumores, ou parar sangramentos.

Ganso retorna aos treinamentos neste sábado (22). Ganso tem se sentido muito melhor ao longo dos dias. O jogador havia lidado com uma miocardite no começo do ano, o que o afastou dos gramados por cinco semanas.

Um dia após deixar o hospital, Ganso foi ao Maracanã para acompanhar o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. O atleta, inclusive, assistiu ao aquecimento à beira do gramado.

Por conta do tempo de recuperação, a tendência é que Ganso esteja apto a estrear no Brasileirão a partir da segunda rodada do Brasileirão. No final de fevereiro, ele foi liberado para voltar aos treinos no Flu. Ele reiniciou os treinamentos para recuperar a forma e poder ficar à disposição do técnico Mano Menezes.