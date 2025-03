Adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, León, do México, é excluído da competição pela Fifa; entenda

O León, do México, que seria adversário do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa em junho, não disputará mais a competição. A entidade máxima do futebol afirmou que a equipe do colombiano James Rodríguez não poderá participar do torneio por ter o mesmo dono do Pachuca, algo vetado pelo regulamento.

Além do León, os rivais do Rubro-Negro no Grupo D são o Chelsea, da Inglaterra, e o Espérance, da Tunísia. O clube que substituirá o mexicano ainda será anunciado pela Fifa. A entidade, em comunicado, afirmou: "Após avaliar todas as evidências do caso, o presidente do Comitê de Apelações da Fifa decidiu que tanto o Pachuca quanto o León não atendem aos critérios de propriedade multiclube estabelecidos no regulamento do Mundial de Clubes da Fifa. Nos termos, a Fifa decidiu não admitir o León na competição e anunciar o clube que o substituirá em seu devido tempo."

Pachuca e León já estavam cientes de que a participação de ambos estava condicionada a uma investigação aberta pela Fifa. O regulamento do Mundial veta a presença de mais de uma equipe do mesmo grupo empresarial na competição. Porém, os donos dos clubes tiveram a oportunidade de tentar convencer a Fifa da participação simultânea.

Pachuca e León pertencem ao conglomerado de clubes do empresário Jesús Martínez Patiño, que ainda conta com os também Zacatecas e Coyotes de Tlaxcala, além do Talleres, da Argentina, e do Everton, do Chile.

Ainda não há uma definição de quem ocupará a vaga do León. O certo é que ela continuaria dentro das confederações das Américas Central e do Norte. Porém, há divergências sobre as possibilidades.

Caso o ranking do continente seja levado em conta, o América do México seria um candidato a ficar com a vaga, já que é o terceiro colocado no ranking da Concacaf, atrás de Monterrey e León. Porém, a princípio, o México não poderia ter mais vagas na competição.

O regulamento diz que o limite seriam duas equipes por país, exceções apenas em caso de países com mais de dois times campeões continentais nos últimos quatro anos. Desta forma, outro candidato a estar na competição via ranking da confederação seria a Alajuelense, da Costa Rica.

A equipe foi campeã da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para Copa dos Campeões da Concacaf, e é o melhor time não-mexicano e não-americano no ranking que a Fifa levou em conta para definir os participantes. Assim, o clube vem lutando nos tribunais para participar do Super Mundial.

A Alajuelense primeiro fez uma solicitação à Fifa, e depois levou a questão ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na sigla em inglês). Como o processo chegou à instância mais alta da justiça desportiva no mundo, a Fifa também dependeria da decisão do TAS para poder definir o participante que substituirá o León.