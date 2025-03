Mesmo no 'final da fila', Maxime Dominguez segue nos planos do Vasco para 2025

O suíço Maxime Dominguez participou de apenas seis jogos neste início de 2025 pelo Vasco. Dois como titular e quatro vindo do banco. Entre as opções para o meio campo, ele começa o Brasileirão no final da fila do técnico Fábio Carille.

Porém, o jogador de 29 anos segue nos planos da comissão técnica vascaína e pode brigar por espaço nas competições desta temporada. O Vasco disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.

O jogador chegou a ser procurado recentemente por um clube da MLS, dos Estados Unidos, onde a janela de transferências segue aberta até o dia 23 de abril. Nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento, no entanto.

Leia também:

▶ Desabamento de casarão deixa um morto no centro do Rio; vídeo

▶ Parque RJ começa a ganhar forma em São Gonçalo

Maxime vem treinado normalmente no CT Moacyr Barbosa e faz parte do grupo principal, diferente dos jogadores que não estão nos planos da diretoria e vão ao CT em horários alternativos, como GB, Riquelme e De Lucca.

Caso alguma condição favorável a saída do suíço apareça, o Vasco pode negociá-lo. Ele tem contrato com o cruzmaltino até dezembro de 2026, com duas cláusulas de renovação automática por ano que podem ser disparadas no caso de cumprimento de metas e esticar o vínculo até 2028.

Carille e sua comissão técnica acreditam que suíço pode ser útil durante a temporada, em especial por sua versatilidade e pelas boas atuações na reta final do ano passado. Na ocasião, ele foi a campo nos três últimos jogos do Brasileirão e fez gol no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO, em São Januário, pela 36ª rodada.