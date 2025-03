Taça da Cidade de Maricá começa no final de março

A bola vai rolar para mais uma edição da Taça Cidade de Maricá. O maior e mais tradicional campeonato de futebol amador da cidade volta a ser disputado ainda neste mês, a partir do dia 30. A expectativa é de que o torneio deste ano seja o maior dos últimos tempos.

A Secretaria de Esportes informou que a competição, que é gratuita, vai contar com mais de 2 mil pessoas envolvidas entre atletas, integrantes das comissões técnicas e demais colaboradores. A disputa será dividida em sete categorias: principal, master, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e futsal feminino.

“O interessante da Taça é que todos os bairros se envolvem na competição, participando como equipe ou sendo sede das partidas. Tenho certeza que esse ano também teremos grandes jogos”, disse o secretário de Esportes de Maricá, Filipe Dias Bittencourt.

O campeonato vai ter oito jogos da categoria principal já na primeira data. Ao todo, serão quase 70 times participantes. As finais das categorias principal e master acontecerão mais uma vez no dia 26 de maio como um dos eventos do calendário de comemoração do aniversário de Maricá.

Os locais das partidas ainda serão confirmados por sorteio, que será nesta sexta-feira (21/03), às 17h30. A única sede previamente definida é a quadra da disputa do futsal feminino, que será na Arena Flamengo, na Avenida Roberto Silveira.