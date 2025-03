Segundo jogo da final do Carioca entre a dupla Fla-Flu rende mais de R$ 2 milhões de bilheteria

Após o empate em 0x0 que deu o título Carioca de 2025 ao Flamengo contra o Fluminense, as duas equipes levaram uma bolada para casa. Eles dividiram uma renda líquida de R$ 2.028.978,98 (R$ 1.014.489,49 para cada um). A renda bruta da partida ficou em R$ 4.315.309,00.

Os clubes têm direito também a uma participação das receitas de consumação dos bares do Maracanã. Esse valor não fica registrado no borderô do jogo, mas gira em torno de R$ 5 por pessoa dentro do estádio. O público da decisão foi de 69.393 pessoas (64.351 pagantes), o que geraria um lucro aproximado de R$ 350 mil.

O primeiro jogo da decisão teve um público bem menor, de 39.120 presentes. Isso fez a bilheteria bruta ser menor também: R$ 2.641.941. Os clubes tiveram menos de R$ 1 milhão para dividir da renda líquida. Flamengo e Fluminense levaram, cada um, R$ 454.732,68.

Em entrevista recente, Bap, presidente do Flamengo respondeu às críticas pelo alto valor dos preços dos ingressos: "Os custos atuais não permitem, é tão simples quanto isso. São Paulo não tem gratuidades, não tem meia-entrada como tem no Rio de Janeiro. Os preços aqui são 35% a 40% mais baratos do que em São Paulo, e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso."

"Os custos do Maracanã, do Rio de Janeiro, do time do Flamengo e do futebol hoje em dia estão inflacionados. Não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, aí você não pode ter um time como o que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões", completou o dirigente do Rubro-Negro.