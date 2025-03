Mano Menezes após em Lezcano para mudar a 'cara' do Flu para o Brasileirão

Lezcano já vem treinando com o restante do elenco Tricolor - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Lezcano já vem treinando com o restante do elenco Tricolor - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Aguardando o início do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes aposta na utilização do paraguaio Lezcano para criar uma nova identidade para o Fluminense. Após perder a decisão do estadual, o treinador disse que agora terá à disposição jogadores para reformular o sistema de jogo do time.

A ausência de Ganso desde o início da temporada foi sentida pelo técnico. Segundo ele, Lezcano, que não esteve regularizado para o Carioca, chegou ao clube para desempenhar funções de um camisa 10: "Todos sabemos que tínhamos uma outra condição, essa condição no início da temporada ela foi dificultada pela questão do Ganso. Fomos buscar um meia que se aproximasse dele para ter esse jogador, a partir de agora teremos ele à disposição, que é o Lezcano", disse Mano.

"E vamos construindo a equipe para que ela tenha a sua versão. Primeiro de ideia clara e depois com os jogadores que temos aí de qualidade para executá-la", completou o técnico.

O paraguaio foi o último reforço anunciado pelo Tricolor na janela de transferências internacionais, que se fechou no final de fevereiro. Lezcano foi regularizado pelo Fluminense apenas na última sexta-feira (14).

O jogador vinha em atividade pelo Libertad, tendo três gols e quatro assistências em sete partidas no Campeonato Paraguaio, e passou a treinar com o elenco tricolor no início do mês. A demora para regularizar o meia aconteceu por causa da documentação do jogador.

Revelação do Libertad, o jovem foi considerado o melhor meia do Campeonato Paraguaio e vinha sendo especulado na seleção paraguaia e em times da Europa antes mesmo de chegar ao Flu. Por conta da Data Fifa, ele não participará dos treinamentos do Fluminense por ter sido convocado para defender o Paraguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.