Presidente da Conmebol, diz que Libertadores sem brasileiros seria como 'Tarzan sem Chita'

Alejandro Domínguez em entrevista que comparou times brasileiros com Chita, do "Tarzan" - Foto: Reprodução

Após o sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado na noite de segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, deu uma declaração que foi muito mal vista no Brasil.

Ele fez uma analogia envolvendo um macaco e afirmou que 'isso seria como Tarzan sem Chita'. O assunto surgiu após a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugerir que os clubes brasileiros deixassem a Conmebol após a entidade aplicar a punição ínfima ao Cerro Porteño, pelo caso de racismo contra o jovem Luighi, na Libertadores sub-20.

Domínguez opinou sobre as palavras da mandatária do alviverde paulista: "Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível."

Chita é uma personagem icônica da série 'Tarzan'. Macaco interpretava uma fêmea que era o animal de estimação de Tarzan e Jane, sua companheira. Após a repercussão do caso, Domínguez se manifestou através de uma nota oficial sobre sua declaração e pediu desculpas.

"Em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A CONMEBOL Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a CONMEBOL. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de descriminação", disse o presidente da entidade máxima do futebol na América do Sul.