Thairo Arruda, CEO do Botafogo, diz que Mundial é 'menina dos olhos' do Botafogo

O Botafogo, que vive uma inter-temporada, acabou de conhecer seus adversários na Libertadores de 2025. Mas o clube está com a cabeça voltada para a disputa do Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

O CEO do Glorioso, Thairo Arruda, disse que o torneio é a "menina dos olhos" do clube em 2025. O dirigente revelou que o elenco ainda não está fechado para a disputa da competição. A Fifa criou uma nova janela de transferências, entre 1º até 10 de junho, devido ao torneio.

"A gente tem uma equipe de scout de 19 pessoas, estamos monitorando o mercado 24 horas por dia, todos os dias. A gente sempre busca oportunidades, independente da competição que a gente joga. Claro que o Mundial é a 'menina dos olhos', a gente quer fazer bonito nos Estados Unidos. O nosso time de scout tem trabalhado muito para chegar com o elenco mais forte possível", disse o CEO.

Leia também:

▶ Facção criminosa proíbe entrada de carros de aplicativos em comunidades do Rio

▶ Dupla é presa por furto no Abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo

"Investimento não vai faltar, a gente já provou isso. Fazer o investimento correto porque têm jogadores que são custos e outros que são investimentos para dar retorno esportivo e financeiro a longo prazo. É a nossa política, independente da competição que estivermos jogando", completou Thairo.

Na disputa do Mundial de Clubes, o Botafogo estará no Grupo B, ao lado de Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (Estados Unidos).

O Botafogo aproveita o mês de março sem jogos, já que ficou fora das semifinais do Carioca, para realizar uma nova pré-temporada, agora sob o comando do treinador Renato Paiva. O time empatou por 3x3 com o Cruzeiro em jogo-treino no último sábado (15) e tem amistoso marcado para o próximo sábado (22), contra o Novorizontino, no Nilton Santos.