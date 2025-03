Fluminense e Vasco conhecem seus adversário na Sul-Americana; veja grupos

Os representantes do Rio de Janeiro na Copa Sul-Americana já sabem quem serão seus adversários no torneio. Em sorteio realizado na noite desta segunda ficou definido os oito grupos da competição.

O Fluminense, que era cabeça de chave, caiu no grupo F e vai encarar Unión Española, do Chile, Once Caldas, da Colômbia, e San José, da Bolívia.

O primeiro confronto do Tricolor vai acontecer fora de casa, contra o Once Caldas. Na segunda rodada, o Flu faz seu primeiro jogo diante de sua torcida, contra o San José.

Já o Vasco, que estava no pote 2, caiu no grupo G, juntamente do cabeça de chave Lanús, da Argentina, Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru.

A primeira partida do Vasco também acontece foram de casa, contra o Melgar. Na segunda rodada o Gigante da Colina recebe o Puerto Cabello, em São Januário.

Veja a lista completa de jogos dos cariocas:

1ª rodada

01, 02 ou 03/04 - Once Caldas (COL) x Fluminense

01, 02 ou 03/04 - Melgar (PER) x Vasco (BRA)

2ª rodada

08, 09 ou 10/04 - Fluminense x San José (BOL)

08, 09 ou 10/04 - Vasco (BRA) x Puerto Cabello (VEN)

3ª rodada

22, 23 ou 24/04 - Unión Española (CHI) x Fluminense

22, 23 ou 24/04 - Vasco (BRA) x Lanús (ARG)

4ª rodada

06, 07 ou 08/05 - San José (BOL) x Fluminense

06, 07 ou 08/05 - Puerto Cabello (VEN) x Vasco (BRA)

5ª rodada

13, 14 ou 15/05 - Fluminense x Unión Española (CHI)

13, 14 ou 15/05 - Lanús (ARG) x Vasco (BRA)

6ª rodada

27, 28 ou 29/05 - Fluminense x Once Caldas (COL)

27, 28 ou 29/05 - Vasco (BRA) x Melgar (PER)

Veja todos os grupos sorteados