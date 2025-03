Após título carioca, Flamengo pode ter retornos importantes para estreia no Brasileirão

Após o título do Campeonato Carioca, conquistado no domingo (16), o Flamengo se prepara para o início do Brasileirão. O técnico Filipe Luís disse ao logo do estadual que não forçaria o elenco, mesmo que isso custasse o troféu ao clube. O Rubro-Negro foi superior aos adversários e levou o caneco após uma vitória e um empate contra o Fluminense.

Agora, o clube ainda aguarda "reforços" para o torneio nacional, daqui a duas semanas. O Fla sofreu com lesões nos primeiros meses. Sete jogadores desfalcaram o time ao longo do Carioca. Dois jogadores que não estiveram na final vão reforçar a equipe na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Internacional, dia 29 de março, no Maracanã: Danilo e Bruno Henrique.

Ambos, que se recuperam de uma lesão na coxa direita, devem retornar aos treinos com o restante do grupo nos próximos dias. Além disso, outros dois atletas deverão estar 100% à disposição para a estreia: Michael e Everton Cebolinha.

Leia também:

▶ Mototaxista morre após ser atingido por linha de cerol no Rio

▶ Polícia intensifica buscas para identificar a mãe do bebê abandonado em São Gonçalo

Os dois estão recuperados de lesões na coxa esquerda e na coxa direita, respectivamente. Os dois foram relacionados para a final diante do Flu e apenas Michael foi utilizado no segundo tempo. Everton ficou no banco e deve retornar somente contra o Inter.

O atacante Juninho é outro que vai aproveitar o tempo sem jogos para aprimorar a parte física. Ele marcou um dos gols da vitória no primeiro jogo da final, por 2x1, e mesmo se recuperando recentemente de um edema na coxa direita, ele não se sente totalmente pronto para ser titular.

Cinco jogadores podem estar à disposição de Filipe Luís e aumentar o leque de opções para a escalação do Flamengo nas primeiras rodadas do Brasileirão. As duas semanas sem jogos serão fundamentais para descansar atletas que tiveram mais minutos na reta final do Carioca.