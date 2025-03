Prioridade do Vasco, Sul-Americana pautou planejamento da direção em 2025

Diretoria do Vasco quer focar no título da Copa Sul-Americana deste ano - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Diretoria do Vasco quer focar no título da Copa Sul-Americana deste ano - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Nesta segunda-feira (17), o Vasco inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana. O clube carioca conhecerá nesta noite seu grupo na competição continental. De volta ao torneio após 5 anos, a torcida vascaína está ansiosa. A diretoria também e por isso, pautou o planejamento baseado no título do torneio.

A Copa Sul-Americana é o alvo da diretoria comandada pelo presidente Pedrinho. Depois de sonhar com uma classificação para a Libertadores em 2024 pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, o clube colocou a competição como o maior objetivo de 2025.

Segundo o departamento de futebol do Vasco, a competição é acessível e o clube tem condições de avançar a disputar com as principais equipes brasileiras e estrangeiras do torneio. Internamente, essa é a disputa com mais chances de títulos para o cruzmaltino neste ano.

Depois de reforçar o elenco no começo do ano, a diretoria segue com o planejamento de aumentar a competitividade interna por conta de um calendário que terá também o Campeonato Brasil e a Copa do Brasil. Nesta janela doméstica, o Vasco segue buscando por mais reforços.

A diretoria ainda quer mais três jogadores para reforçar o elenco. Os nomes buscados são para lateral esquerda, zaga e atacante de lado. Para ser um candidato ao título da Sul-Americana, o Vasco busca a permanência de Philippe Coutinho por mais uma temporada, pelo menos.

Além disso, o clube também vê boa oportunidade de valorizar o jovem Rayan, principal ativo do clube atualmente. O clube tem conversas avançadas para a renovação com o jogador de 18 anos e pretende valorizá-lo no torneio.

A disputa do torneio também é importante para ajudar as contas do clube. No ano passado, a premiação do campeão podia chegar até R$ 48 milhões. A Sul-Americana premia por vitória na fase de grupos e de acordo com as classificações no mata-mata.