Seleção da Angola dispensa Bastos a pedido do Botafogo

Alguns dias após anunciar a convocação do zagueiro Bastos, a Seleção angolana de futebol anunciou nesta sexta (14) que vai dispensar o zagueiro da convocação. Segundo a federação, a decisão atende a um pedido do Botafogo, que quer que o atleta passe as próximas semanas focado na recuperação de uma lesão sofrida em fevereiro.

O atleta tinha compromisso marcado nos próximos dias 20 e 25 de março, quando defenderia a equipe da Angola contra Líbia e Cabo Verde nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após analisar a situação do jogador e receber a solicitação do Botafogo, a federação angolana entendeu que o atleta ainda não está em condições adequadas para voltar a entrar em campo.

"A decisão de dispensar o atleta, a pedido do Botafogo, clube a que está vinculado, foi tomada em conjunto com o técnico nacional e visa salvaguardar a total recuperação física de Bastos, a quem desejamos um rápido retorno aos relvados", afirmou, em nota, a Seleção angolana. Segundo a equipe, ele retomou os treinos de forma condicionada na última quarta-feira (12).

Bastos jogou apenas sete minutos em 2025. No confronto entre Botafogo e Nova Iguaçu no dia 6 de fevereiro, sua estreia na temporada, o angolano acabou sofrendo uma lesão no joelho esquerdo. Ele já está fazendo trabalhos de treinamento em campo, segundo o Botafogo, mas ainda treina separado do restante do elenco e tem feito uso de equipamento de proteção na perna lesionada.