Fluminense divulga nota informando que Ganso fará novo procedimento médico

O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (13) uma nota oficial informando que o meia Paulo Henrique Ganso, em recuperação de uma miocardite, deverá retornar aos gramados apenas na segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de voltar a atuar, o jogador passará por um procedimento médico, agendado para a manhã desta sexta-feira (14). Segundo o clube, Ganso precisará de um período de sete dias de repouso antes de retomar os treinamentos no CT Carlos Castilho.

Diante desse cenário, a tendência é que o camisa 10 esteja apto a reforçar a equipe apenas a partir da segunda rodada do Brasileirão.

Ganso foi diagnosticado com miocardite em janeiro e, no final de fevereiro, recebeu autorização para retornar aos treinamentos. Desde então, o meia trabalha para recuperar a forma física e ficar à disposição do técnico Mano Menezes.

Confira a nota oficial:

"O Fluminense FC informa que a equipe cardiológica que atende o meia Paulo Henrique Ganso, durante monitoramento constante do atleta, viu necessidade de que ele seja submetido a um procedimento médico, a ser realizado na manhã desta sexta-feira (14/03). O atleta ficará parado por sete dias e, depois desse período, voltará aos treinos normalmente. A tendência é que Ganso esteja apto a atuar pela equipe a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro."