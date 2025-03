Após 17 anos, Thiago Silva volta a disputar uma final pelo Fluminense

O zagueiro Thiago Silva pode adicionar mais um título ao seu currículo em breve. O capitão do Fluminense estará nas finais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, nesta quarta (12) e no próximo final de semana (data ainda indefinida).

O camisa 3 voltará a decidir um título com a camisa tricolor após 17 anos. A última não trás boas lembranças ao jogador e à torcida. O Fluminense foi derrotado pela LDU no Maracanã, na final da Libertadores de 2008.

Nas 171 partidas realizadas até hoje com a camisa do Fluminense, o zagueiro esteve envolvido na decisão da Copa do Brasil de 2007 também. Nessa ocasião, final feliz. O Fluminense foi campeão do torneio ao superar o Figueirense na grande final.

Ou seja, o zagueiro tem um retrospecto de 50% em finais com a camisa tricolor. Essa será sua primeira chance de conquistar um título do Campeonato Carioca. Ele disputou três edições da competição, entre 2006 e 2008.

Aos 40 anos, Thiago Silva acumula títulos por clubes e seleções. Entre eles, ganhou sete Campeonatos Franceses, seis Copas da Liga Francesa, cinco Copas da França, um Campeonato Italiano, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Além da Copa das Confederações (2013) e da Copa América pelo Brasil (2019).