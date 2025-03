Flamengo e Vasco duelam por uma vaga na final do Carioca neste sábado (08)

Flamengo e Vasco definem o primeiro finalista do Carioca 2025 neste sábado (08) - Foto: Reprodução

Flamengo e Vasco definem o primeiro finalista do Carioca 2025 neste sábado (08) - Foto: Reprodução

Neste sábado (08), sairá o primeiro finalista do Campeonato Carioca 2025. Flamengo e Vasco se enfrentam, às 17h45, no Maracanã por um lugar na decisão do estadual.

O Rubro-Negro venceu o primeiro duelo, por 1x0, e pode até perder por um gol de diferença que chegará em mais uma finalíssima, já que foi dono da melhor campanha na primeira fase. O Cruzmaltino precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para voltar a decisão do torneio. A última final vascaína foi em 2019.

Leia também:

Papa Francisco tem noite tranquila e segue em recuperação após diagnóstico de pneumonia bilateral

Orquestra Municipal de São Gonçalo faz apresentação gratuita

O Fla teve uma semana livre para se preparar. Alex Sandro e Juninho foram liberados pelo departamento médico e podem ser relacionados. Danilo, poupado do primeiro jogo, também deve estar à disposição do técnico Filipe Luís. Inclusive, o treinador vive grande momento. Ele não sabe o que é derrota há 21 jogos. Nesse período, foram 15 vitórias e seis empates.

Para garantir a vantagem e decidir o estadual, o Flamengo deve entrar da seguinte maneira: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (De la Cruz), Plata e Bruno Henrique.

Do outro lado, o Vasco vem de uma boa vitória sobre o Nova Iguaçu, por 3x0, pela segunda fase da Copa do Brasil. O time de Fábio Carille sabe que a missão deste final de semana é bem mais complicada. A postura do primeiro jogo agradou, mas o treinador vascaíno quer melhorar o aspecto mental de seus jogadores para o clássico decisivo.

Tentando quebrar um longo tabu e chegar novamente à grande final do Carioca, o Vasco deverá ter em seu 11 inicial: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão (Paulinho), Nuno Moreira, Coutinho, Rayan e Vegetti.

A arbitragem do Clássico dos Milhões fica com Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR é comandado por Paulo Renato Coelho.