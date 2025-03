Clube cobra quase R$ 30 milhões a Daniel Alves; entenda

Equipe assinou com Daniel em 2022 e rescindiu o acordo por justa causa em 2023, após prisão do atleta - Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF

Equipe assinou com Daniel em 2022 e rescindiu o acordo por justa causa em 2023, após prisão do atleta - Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo/CBF

O clube mexicano Pumas, última equipe do atleta Daniel Alves, está processando o brasileiro por conta da quebra do suposto descumprimento do acordo entre eles após a prisão do jogador por estupro. O time entrou com um processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e pede uma indenização de 5 milhões de dólares - o equivalente a cerca de R$ 29 milhões.

O Pumas alega quebra de contrato e violação das cláusulas internas. De acordo com o portal mexicano "365scores", a CAS marcou uma audiência judicial sobre o caso para o próximo dia 25 de março. Até a tarde desta quinta-feira (06), o jogador ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre o caso.

A equipe assinou com Daniel em julho de 2022 e rescindiu o acordo por justa causa em janeiro de 2023, após a prisão preventiva do atleta na Espanha pela acusação de agressão sexual. Ele foi condenado pelo crime. A sentença contra ele foi de quatro anos e meio de prisão; no entanto, ele cumpre liberdade provisória desde março do ano passado por conta do pagamento da fiança, avaliada em 1 milhão de euros