Mudança de regra no futebol mundial tenta acabar com "cera" de goleiros.

A ideia de uma nova regra no futebol visa acabar com a "cera" dos goleiros. A Associação Internacional de Futebol (IFAB), aprovou uma mudança na Lei 12.2, referente ao tiro livre indireto. Se um goleiro segurar a bola por mais de oito segundos, um escanteio será marcado para o time adversário.

A regra atual prevê a marcação de um tiro livre indireto (que não pode ser chutado direto ao gol) caso o goleiro atrase a reposição da bola por muito tempo, mas é raramente marcado pelos árbitros.

Se for aprovada, a nova regra será utilizado no Mundial de Clubes deste ano, que se inícia no dia 15 de junho. A decisão foi tomada na 139ª Reunião Geral Anual do IFAB, organizada pela Federação de Futebol da Irlanda do Norte.

Testes com a mudança de regra foram realizados no sub-21 da Premier Largue e em competições de Malta, pais do Mediterrâneo.