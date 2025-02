Vasco confirma lesão de Tchê Tchê e volante é dúvida para o primeiro jogo da semifinal

O volante Tchê Tchê, do Vasco, teve uma leve lesão constatada no ligamento colateral medial do joelho direito e virou dúvida para o duelo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo, no próximo sábado (1). O jogador sentiu um desconforto durante a vitória de domingo (23) sobre o Botafogo.

Ele iniciou o tratamento logo ao fim do duelo em São Januário e ainda há chance de estar disponível para o primeiro jogo das semifinais. Tchê Tchê será reavaliado diariamente pelo departamento médico do clube para saber se pode atuar. A lesão não é considerada grave.

O camisa 3 teve boa atuação na vitória por 1x0 contra seu ex-clube, que garantiu o Vasco na semifinal do Carioca. Ele saiu do estádio com a perna direita enfaixada.

O Vasco encara o Flamengo neste sábado (1), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da competição. A volta está marcada para o próximo dia 8 de março, sábado, também às 18h, no Maracanã.