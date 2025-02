Vegetti marca diante do Botafogo, chega a 40 gols pelo Vasco, sendo oito anotados em 15 clássicos

Na vitória do Vasco sobre o Botafogo, por 1x0, o artilheiro Vegetti foi, novamente, decisivo. De pênalti, aos 17 do primeiro tempo, ele marcou o gol único do triunfo vascaíno no clássico. Esse foi o oitavo gol do argentino em 15 clássicos pela equipe carioca.

Vegetti chegou ao quarto gol contra o Botafogo. Ele já marcou três vezes contra o Fluminense e uma contra o Flamengo. O 'Pirata' chegou ao 40º gol em 84 partidas com a camisa do Gigante da Colina. Foi o oitavo gol marcado em cobrança de pênalti.

Veja a análise dos gols de Vegetti com a camisa do Vasco:

➜ 32 gols com bola rolando

➜ 8 gols em cobranças de pênalti

➜ 15 gols com bola rolando com o pé direito

➜ 4 gols com bola rolando com o pé esquerdo

➜ 12 gols com a cabeça

➜ 1 gol com o peito

Dos 32 gols de bola rolando, 31 saíram em finalizações de dentro da área. O gol marcado sobre a Portuguesa, pelo Carioca deste ano, foi o único marcado de fora da grande área. No lance, o goleiro adversário chuta a bola contra o corpo do argentino e ela morre no fundo das redes.

O maior 'garçom' de Vegetti no Vasco é o lateral esquerdo Lucas Piton. Até hoje, são seis passes do camisa 6 para o artilheiro marcar. Na sequência vem Puma Rodríguez, com cinco assistências. Quem fecha o pódio é Gabriel Pec, hoje nos Los Angeles Galaxy, com três assistências.

Vegetti pode aumentar os números com a camisa do Vasco em breve. O cruzmaltino encara o Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca, em dois jogos. Na saída de campo após vencer o Botafogo, Vegetti falou sobre a derrota na primeira fase para o rival e mencionou um sentimento de "revanche".

"Vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas nós acreditamos que estamos melhorando. Hoje ganhamos de uma grande equipe e, com todos juntos, a torcida e nós, acho que estamos preparados para tudo o que está por vir", disse Vegetti.

O camisa 99 do Vasco é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca, com seis gols marcados.