Fluminense renova com Isaque, joia de Xerém, e multa vai a R$ 357 milhões

O Fluminense acertou a renovação de contrato do jovem Isaque, considerado pelo clube uma joia de Xerém. Nesta segunda-feira (24), o meia completou 18 anos e teve seu vínculo com o tricolor ampliado até o final de 2029.

Isaque é destaque da "Esquadrilha 07", geração de Xerém que venceu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub-17 no ano passado. Ele já faz parte do elenco profissional desde o final da temporada 2024.

Agora, a multa do jovem é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 357 milhões). O Fluminense também busca negociar a renovação com Riquelme Felipe em março, quando o atleta completa 18 anos de idade.

Leia também:

▶ PF prende alvo da 'Operação Alvará' em Niterói

▶ Bombeiro aposentado é preso após assediar crianças no Rio

Natural de São Carlos, no interior de São Paulo, Isaque fez seis gols e deu quatro assistências na conquista da Copa do Brasil Sub-17. No sub-15 em 2022, a equipe conquistou os quatro torneios que disputou (Campeonato Carioca, Copa Rio, Recopa Carioca e Copa Nike) e, em 2023, seu primeiro ano no sub-16, ganhou a Copa Olaria, a Copa Rio, o Scopigno Cup-ITA Sub-16 e o Heemskerk Cup-HOL Sub-16. Este ano, venceu a Recopa Sub-17, a Taça Guanabara Sub-17 e o Carioca Sub-17.