Flamengo termina primeira fase do Carioca com "democracia" na artilharia

No último sábado (22), o Flamengo faturou o 25º título da Taça Guanabara ao golear o Maricá por 5x0, no Maracanã. O elenco Rubro-Negro fez valer o planejamento do técnico Filipe Luís e 16 jogadores diferentes marcaram gols na primeira fase do Carioca.

O Fla terminou a Taça Guanabara com 25 gols marcados. Nas rodadas iniciais, o clube utilizou os meninos da base sob o comando de Cléber dos Santos. O saldo não foi positivo até aí. Após Filipe Luís assumir com o elenco principal, o cenário mudou. O time não perdeu e sequer sofreu gol na competição.

O poder de ataque do Flamengo é o que chama atenção. O clube marcou 25 gols, quase o dobro do segundo melhor ataque, com Volta Redonda, Fluminense, Vasco e Sampaio Corrêa empatados com 13 gols. Todos os atacantes do Rubro-Negro balançaram a rede pelo menos uma vez.

Artilharia do Flamengo no Carioca:

• Wallace Yan - 4 gols

• Carlinhos - 3 gols

• Luiz Araújo - 2 gols

• Arrascaeta - 2 gols

• Matheus Gonçalves - 2 gols

• Ortiz - 2 gols

• Thiaguinho - 1 gol

• Felipe Teresa - 1 gol

• Guilherme Gomes - 1 gol

• Michael - 1 gol

• Plata - 1 gol

• Alcaraz - 1 gol

• Juninho - 1 gol

• Bruno Henrique - 1 gol

• Cebolinha - 1 gol

• Gerson - 1 gol

Com a primeira colocação, o Flamengo enfrenta o Vasco, que terminou em quarto. As partidas serão realizadas nos dois próximos sábados (1º de março e 8 de março). Os horários ainda não foram confirmados.