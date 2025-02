Maricá transforma paixão pelo Carnaval em profissão

Formatura do primeiro ciclo do curso de Aderecista para Desfiles de Escolas de Samba - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

Formatura do primeiro ciclo do curso de Aderecista para Desfiles de Escolas de Samba - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

O Cine Henfil, no Centro de Maricá, foi palco da cerimônia de formatura do primeiro ciclo do curso de Aderecistas para Desfiles de Escolas de Samba, promovido pela Casa das Artes Carnavalescas. O evento celebrou a certificação de 70 alunos que concluíram a formação, representando um avanço significativo na profissionalização dos bastidores do Carnaval.

"O curso de Aderecistas do Samba tem uma importância fundamental para a cultura e a economia criativa, especialmente no contexto do carnaval, uma das maiores manifestações culturais do Brasil. Ele capacita profissionais responsáveis pela criação e acabamento de adereços utilizados em fantasias e alegorias, garantindo o brilho e o encanto dos desfiles. Hoje finalizamos um ciclo que abrirá novas portas para os formandos", declarou o secretário de Cultura e Utopias, Sady Bianchin.

A iniciativa tem como objetivo valorizar e capacitar profissionais que atuam na criação de adereços e elementos visuais das grandes escolas de samba, garantindo a preservação e a constante renovação das tradições carnavalescas. Com o sucesso da primeira turma, o curso reafirma o compromisso de Maricá com a cultura e a geração de novas oportunidades no setor.

"O curso também contribui para a profissionalização do setor, oferecendo oportunidades de emprego e renda. Muitos aderecistas formados podem atuar em escolas de samba, ateliês de figurinos, produções teatrais e eventos temáticos, fortalecendo a indústria do entretenimento", explicou o coordenador técnico da Casa das Artes Carnavalescas, Tadeu Marinho (Tadeuzinho).

O curso reafirma o compromisso de Maricá com a cultura e a geração de novas oportunidades no setor | Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

O curso faz parte do programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, e é voltado para capacitação e valorização da mão de obra especializada na indústria criativa do Carnaval. Durante o aprendizado, os alunos tiveram contato com técnicas fundamentais para a produção de adereços, elementos essenciais na construção dos desfiles das escolas de samba.

O evento contou com a presença de autoridades, profissionais do setor e convidados especiais, reforçando o compromisso da cidade com a preservação e a inovação da arte carnavalesca.

A instrutora Shirley Garcia destacou a importância do curso não apenas na formação técnica dos alunos, mas também na preservação da arte e da tradição carnavalesca. Para ela, ser aderecista vai além da produção de enfeites; é um trabalho que exige criatividade, dedicação e atenção aos detalhes.

"Ser aderecista é muito mais do que criar enfeites; é dar vida à arte, contar histórias e emocionar o público. No curso, os alunos aprendem não apenas as técnicas, mas também a importância do detalhismo e da criatividade para o carnaval. Ver esse aprendizado se transformar em oportunidades é gratificante", comemorou.

Para os alunos, o curso representa a realização de um sonho e a oportunidade de transformar a paixão pelo carnaval em profissão. "Sempre fui apaixonada pelo carnaval, mas nunca imaginei que poderia transformar isso em profissão, pois não tinha nenhum conhecimento. O curso me abriu portas, ensinando técnicas e detalhes que fazem toda a diferença na construção de um desfile. Gostei muito desse curso", comentou Irineia Costa do Carmo (Isa).

Durante o aprendizado, os alunos tiveram contato com técnicas fundamentais para a produção de adereços | Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

Inscrições abertas

As vagas para o curso de Aderecistas do Samba estão abertas e as inscrições podem ser feitas pelo site https://gestao.casadasartescarnavalescas.org.br/?fbclid=PAY2xjawIiApJleHRuA2FlbQIxMAABplPnutDdYOrqweaB8oqkVckfiXsdJLkg36Oi9h_tBDws7HvLZiFxmVrU-w_aem_HqlH6bLLAJ7Vvi0TPmDMJQ. O curso é gratuito e voltado para quem deseja se profissionalizar na criação de adereços para fantasias e alegorias, uma das áreas mais importantes do carnaval.

As aulas incluem teoria e prática, abordando técnicas de montagem, acabamentos, pintura, aplicação de pedrarias e outros elementos que dão brilho e destaque aos desfiles. Além disso, os alunos terão contato direto com profissionais experientes do setor, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho.

As inscrições são limitadas, e os interessados devem acessar o site para conferir os requisitos e garantir a participação por tempo determinado. "O curso é uma forma de valorizar a cultura carnavalesca e profissionalizar talentos que muitas vezes já possuem uma vocação natural para a arte. Nosso objetivo é capacitar esses alunos para que possam atuar no mercado", concluiu Renato Figueiredo, coordenador da Casa das Artes Carnavalescas.