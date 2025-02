Fluminense anuncia as contratações do atacante Everaldo e do volante Otávio

O Fluminense anunciou, na tarde desta quarta-feira (19), dois reforços para a temporada 2025. O atacante Everaldo, ex-Bahia, e o volante Otávio, ex-Atlético-MG, assinaram contrato até dezembro de 2026 e o final de 2027, respectivamente.

Everaldo custou cerca de R$ 4,2 milhões aos cofres do Flu, mas o montante vai ser abatido pelo restante do valor que ainda teria a receber do Bahia pela venda de Biel, que seria aproximadamente R$ 3 milhões. Com isso, o clube carioca desembolsaria apenas cerca de R$ 1,2 milhão, parcelado entre 2025 e 2026.

O jogador de 33 anos foi titular nas últimas duas temporadas, mas perdeu espaço com a ascensão de Lucho Rodríguez e a chegada de William José. O gaúcho chegaria para suprir a lacuna deixada pela venda de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, a segunda maior venda da história do clube.

Já Otávio chega para disputar posição no meio de campo do Fluminense com Martinelli, Bernal, Hércules e Nonato. O jogador é considerado experiente e agregaria nesse quesito ao elenco. Ele também tem características de ser um marcador intenso.

Revelado pelo Athletico-PR, Otávio subiu para ao profissional em 2014. As boas atuações em Curitiba durante quatro anos chamaram atenção do Bordeaux, da França. Foram quatro temporadas e meia na Europa antes de retornar ao Brasil para defender o Galo, em 2022.