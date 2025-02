Michael tem lesão confirmada na coxa esquerda e vira desfalque no Flamengo

Michael vira desfalque no Flamengo após lesão no clássico contra o Vasco - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Michael vira desfalque no Flamengo após lesão no clássico contra o Vasco - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Michael, do Flamengo, sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda durante a vitória no clássico contra o Vasco, no último sábado (15), no Maracanã. O exame de imagem realizado nesta segunda-feira (17) confirmou o problema físico, que afastará o jogador dos gramados por algumas semanas.

Flamengo Perde Opção no Ataque

Com a lesão, Michael será desfalque nas próximas partidas, reduzindo as opções ofensivas do técnico Filipe Luís. O treinador já não conta com Juninho, que se recupera de um edema muscular na coxa direita. As alternativas disponíveis para o setor são Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique.

Situação no Departamento Médico

Além de Michael e Juninho, o setor defensivo também tem desfalques. O lateral Alex Sandro segue tratamento para uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda.

Nota Oficial do Flamengo Sobre Michael

O Flamengo divulgou um comunicado oficial detalhando a lesão do atacante:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Michael, substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco, realizou exame de imagem nesta segunda-feira (17) e confirmou uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico e seguirá em recuperação conforme a programação estabelecida pelos profissionais do clube."

Desempenho de Michael na Temporada 2025

Em 2025, Michael atuou em cinco partidas, sendo quatro como titular. No período, ajudou a equipe com um gol e uma assistência, contribuindo para quatro vitórias e um empate.

O Flamengo segue monitorando a recuperação do atacante, que passará por tratamento intensivo para retornar aos gramados o quanto antes.