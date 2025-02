Campeonato Carioca: rodada final define destino de três grandes na competição

O Campeonato Carioca vai para a última rodada da Taça Guanabara com quase tudo em disputa ainda. A principal delas é pelas últimas duas vagas para a semifinal e envolve três grandes: Botafogo, Fluminense e Vasco.

Flamengo e Volta Redonda estão garantidos nas duas primeiras colocações. Portanto, apenas a terceira e a quarta colocação estão vagas. E há sete times buscando essas vagas. Além dos grandes, Maricá, Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e Madureira sonham com a classificação.

O Madureira é o único que depende apenas de si para levar a vaga. Precisa somente de uma vitória simples sobre o Nova Iguaçu no domingo, às 16h, no Laranjão.

Já Vasco e Fluminense estarão de olhos atentos aos jogos um do outro. Empatados em pontos e saldo de gols, a dupla precisa vencer e torcer para que o rival não o supere no critério de desempate.

O Vasco leva uma pequena vantagem, por ter mais gols pró. Isso é o que coloca o Gigante da Colina dentro do G-4 e o Tricolor fora. Com isso, em caso de qualquer vitória pelo mesmo saldo que o rival, o cruzmaltino fica com a vaga. O Flu precisa vencer por um gol a mais que o rival para seguir na competição. Os dois também podem se classificar juntos, caso vençam e o Madureira não.

O Botafogo é, entre os grandes, quem vive a situação mais complicada. Para chegar à semifinal, precisa vencer o Vasco em São Januário e que Fluminense ou Madureira não vençam seus respectivos jogos. O duelo pela última rodada do Carioca acontece entre as duas partidas contra o Racinco, pela Recopa Sul-Americana.

Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu precisam de tropeços de Vasco e Fluminense, que têm que empatar ou perder, e ainda têm uma disputa entre particular pelo desempate pela quarta vaga. A equipe de Saquarema tem dois gols de saldo e quatro gols a mais que a da Baixada.

Quem tem a situação mais difícil é o Maricá. Matematicamente ainda é possível, mas é necessária uma combinação improvável de resultados. O time precisa vencer o Flamengo no Maracanã, torcer para que Vasco e Botafogo empatem, que Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa e Fluminense não vençam.

Na disputa pelo título da Taça Guanabara, Flamengo e Volta Redonda estão empatados com 20 pontos, com vantagem de 12 gols de saldo para o Rubro-Negro. Com isso, basta o Fla vencer seu compromisso final, contra o Maricá, para garantir o título. O Voltaço torce para um tropeço do Flamengo para tentar levar a taça para a Cidade do Aço.

Veja as partidas da última rodada da Taça Guanabara:

Sábado (22):

Flamengo x Maricá - 16h30 - Maracanã

Boavista x Vota Redonda - 16h30 - Bacaxá

Sampaio Corrêa x Portuguesa - 18h45 - Lourivaldão

Domingo (23):

Vasco x Botafogo - 16h - São Januário

Fluminense x Bangu - 16h - Maracanã

Nova Iguaçu x Madureira - 16h - Laranjão