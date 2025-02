Vasco tenta a contratação do meia-atacante Nuno Moreira, do Casa Pia

O Vasco fez uma proposta para contratar o meia-atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. O cruzmaltino sabe que não se trata de uma negociação simples e que enfrentará concorrência pelo jogador de 25 anos.

Segundo a imprensa portuguesa, o Braga também está na briga pela contratação do jogador, tendo inclusive conversas encaminhadas para reforçar a posição depois da saída de Bruma, que passou muito perto de ser reforço do Vasco.

O executivo de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Anna, segue na Europa e discute valores e tempo de contrato para convencer o jogador que o clube carioca possui a melhor oferta. Na noite de domingo (16), houve uma reunião com os representantes de Nuno Moreira.

O Vasco também conversa paralelamente com o Casa Pia. Nuno Moreira tem contrato com o clube português somente até junho do ano que vem. Há pelo menos mais outro clube europeu buscando o jogador.

Nuno Moreira foi revelado no Sporting e está em sua segunda temporada no Casa Pia. Ele tem 38 jogos com a camisa do clube, com 11 gols marcados e seis assistências. Na atual temporada, foram nove gols até o momento.