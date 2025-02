'Todos Pelo Manto': Organizadas do Fla fazem a festa em São Gonçalo hoje (16) no Arena AR7

Um dia após a vitória sobre o Vasco, por 2 a 0, no Maracanã, 23 torcidas organizadas do Flamengo vão se reunir hoje (16), na Arena AR7, no Paraíso, em São Gonçalo, em um grande evento, que marca o lançamento do grupo rubro-negro 'Todos Pelo Manto'. O movimento conta com a adesão de 23 torcidas organizadas, não apenas de regiões de SG, mas também de Niterói e Maricá. No evento, que começa a partir de 11h, haverá várias atrações e uma presença 'de peso': o ex-presidente do Fla, Eduardo Bandeira de Melo, que virou 'padrinho' do movimento.

As torcidas organizadas são de diferentes bairros das três cidades, e já se comunicavam entre si por grupos em redes sociais. A proximidade entre eles nas três cidades do Leste Fluminense os estimularam a criar agora, um calendário especial ao longo de 2025, com encontros periódicos em ocasiões especiais, que podem ser a data de aniversário de cada uma das torcidas ou jogos importantes do clube de coração, como decisões por títulos. Serão eventos que vão complementar as atividades já desenvolvidas por cada uma das torcidas.

"Alguns grupos fazem as tradicionais 'resenhas' para assistir aos jogos em seus bairros de origem, e outras, costumam se reunir para as peladas. Tudo continua exatamente igual, e a 'Todos Pelo Manto' dará mais força e um toque especial na missão de torcer pelo Flamengo", afirmou Roberto Luiz, presidente da Urubêbados, de Maria Paula, na divisa entre Niterói e SG, que costuma reunir parentes e amigos. Em janeiro de 2020, a festa que celebrou o terceiro aniversário da Urubêbados teve presenças de dois torcedores-símbolos famosos: 'Joinha', o 'Chama o Var, do Maracanã'. e do sósia do técnico Jorge Jesus, o 'Mister'.

A Urubêbados faz festas de aniversário e convida 'celebridades' entre torcedores para participar | Foto: Divulgação/Urubêbados

Compõem a 'Todos Pelo Manto', as seguintes torcidas: Fla-Neves, Urubuteco, Fla Rio do Ouro, Fla Palha Seca, Fla Brejeiros, Fla Pacheco, Fla Mirante, Fla do Sul, Fla Otto, Fla Sacra, ATRN, Fla Cubango, Fla Porto da Pedra, Fla Oriente, Fla Itinerante, Urubêbados, Flá Oásis, Fla Anaia, Tropa do Urubu, Fla Jockey, Fla México, Fla Estadão e Fla Almerinda.

O Arena AR7 fica na Rua Visconde de Itaúna 2783, no Paraíso. Além da presença de Eduardo Bandeira de Melo, que atualmente é deputado federal, o evento terá também shows de Flaparódias, Zapa Fla e do DJ Fabynho.