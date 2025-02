Botafogo encaminha contratação de Santiago Rodríguez, do New York City

Botafogo acerta com Santiago Rodríguez, do NY City - Foto: Divulgação/Instagram

Botafogo acerta com Santiago Rodríguez, do NY City - Foto: Divulgação/Instagram

Após anunciar a contratação do atacante Nathan Fernandes, ex-Grêmio, o Botafogo já tem outro nome encaminhado. O uruguaio Santiago Rodríguez, de 25 anos, será jogador do Glorioso até o final de 2028.

O meia atua no New York City, da MLS, e custou 17 milhões de dólares aos cofres do Alvinegro (cerca de R$ 97,1 milhões). Santi era visto como uma alternativa ao negócio por Bitello, que está estagnado. John Textor, dono da SAF do Botafogo, acompanhou de perto toda negociação.

Santiago Rodríguez chamou a atenção da torcida do NYCFC nesta semana pela ausência nas fotos promocionais de divulgação do novo uniforme. Ele defendia o clube americano desde 2021, mesmo ano em que foi campeão da Major League Soccer (MLS), a principal liga dos Estados Unidos.

O uruguaio é o oitavo reforço do Botafogo para esta temporada de 2025. Ele se junta a Léo Linck, Jair, David Ricardo, Wendel, Artur, Rwan Cruz e Nathan Fernandes.