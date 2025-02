Recém-chegado, Danilo ganha espaço e começa a se firmar no Flamengo

Danilo começa a ganhar espaço no Flamengo, mesmo com poucos jogos - Foto: Divulgação/Flamengo

Danilo começa a ganhar espaço no Flamengo, mesmo com poucos jogos - Foto: Divulgação/Flamengo

O agora zagueiro Danilo, de 33 anos, já demonstrou estar admirado com a qualidade do elenco do Flamengo. Ele reconheceu que teria dificuldades para conseguir jogar, mas, com apenas dois jogos completos já começou a garantir seu espaço no time principal.

O jogador foi destaque na vitória por 1x0 sobre o Botafogo formando a zaga com Léo Ortiz. Ele fez sua estreia no Maracanã com a camisa do clube do coração. O jogador falou sobre a emoção que tem sentido em seu início no Rubro-negro.

"É difícil manter o equilíbrio emocional em ser muito profissional e ser torcedor, porque realmente é uma coisa muito diferente para mim, é uma sensação muito difícil de explicar. Muito satisfeito de ter participado, de estar envolto naquilo que é o projeto do Flamengo, de poder jogar, auxiliar os meninos, me sentir vivo. Eu sou chato, falo com eles o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que me cobro, eu vibro quando a jogada dá certo. Tem sido muito grandioso fazer parte disso, mas espero que seja só o começo. O que diferencia os grandes é não parar de pensar no próximo jogo. Acho que essa mentalidade a gente tem desenvolvido dentro do Flamengo e tem muito a crescer."

Leia também:

▶ Acidentes com motos na Região dos Lagos lotam leito de hospital

▶ PRF apreende cerca de 13 quilos de entorpecentes na BR-101

Retornando ao futebol brasileiro após 13 anos, Danilo elogiou também a evolução tática dos times do país: "Tem me surpreendido muito, principalmente contra o Botafogo, a gente já se enfrentou duas vezes. No outro jogo do Fluminense. Acho que as equipes evoluíram muito na parte tática. Não acompanhava tanto assim o futebol brasileiro em função de horário, esse tipo de coisa. Acompanhava quando dava, mas fiquei surpreso com a evolução, com aquilo que tem sido apresentado em termos táticos. Tecnicamente nem se fala, os jogadores têm uma capacidade muito acima."

Líder do Campeonato Carioca e com um pé na semifinal, o Flamengo volta a campo neste sábado, às 21h45 (de Brasília) no Maracanã, e tem pela frente o terceiro clássico seguido, agora contra o Vasco. Danilo elogiou o rodízio que tem feito Filipe Luís, mas brincou que não quer sair do time.

"É um calendário longo, muito difícil, de muitos jogos, então acho que ele (Filipe Luís) tem sido inteligente em poder fazer essa rotação e dar minutos a todos. Demonstrar que todos podem ser importantes. Quanto ao clássico, eu sou jovem e quero jogar (risos)."