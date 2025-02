Botafogo abre General Severiano para transmissão do jogo da Recopa Sul-Americana

O Botafogo vai abrir as portas de General Severiano para o seu torcedor na próxima quinta-feira (20). O clube transmitirá o jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Durante o evento, o clube vai expor as taças da Libertadores de 2024 e da Copa Conmebol de 1993.

A partida, contra o Racing, está marcada para às 21h30 e acontece no El Cilindro, casa do clube argentino. Os portões da sede do Glorioso estarão abertos a partir das 17h. Para comprar os ingressos, é só acessar o site do evento. As entradas custam a partir de R$ 20.

Os sócios-proprietários do Botafogo e crianças de até seis anos de idade não pagam entrada. Dentre as atrações musicais está o grupo Samba do Manequinho, que vai misturar clássicos da música nacional com cantos da torcida do Botafogo.

O Alvinegro busca o título inédito da Recopa Sul-Americana. A segunda e decisiva partida acontece no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. O jogo de volta será no dia 27 de fevereiro.