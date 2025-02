Claudio Caçapa retorna ao Botafogo na função de auxiliar técnico permanente

Após a derrota pelo placar de 1 a 0 no clássico contra o Flamengo no Maracanã, o Botafogo anunciou em suas redes sociais a volta de Claudio Caçapa ao clube, na função de auxiliar técnico permanente. Ele comandará a equipe enquanto um treinador não é anunciado.

Carlos Leiria, que vinha comandando o time profissional, voltará a sua função de técnico da equipe sub-20 do Alvinegro. Leiria continuará treinando o time até a chegada de Caçapa ao Rio de Janeiro, que está prevista para o final desta semana.

Após a saída de Arthur Jorge, o plano "A" do clube era a contratação de André Jardine, que foi tricampeão nacional no América do México, mas após a negativa do profissional, John Textor realizou diversas entrevistas com outros treinadores, para encontrar a melhor opção para assumir o clube. No momento, o nome da vez é o italiano Roberto Mancini, com passagens por Manchester City, Inter de Milão e seleção italiana, que ele comandou no título da Eurocopa de 2020.

Claudio Caçapa teve uma passagem como interino pelo Botafogo em 2023, após a saída de Luís Castro para o Al-Nassr, da Árabia Saudita. Caçapa comandou a equipe em quatro jogos e saiu com 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Vasco, Grêmio, Red Bull Bragantino e Patronato, pela Copa Sul-Americana.

Após deixar o Botafogo, o profissional já não foi tão bem, ele foi anunciado como treinador do Molenbeek, da Bélgica, que também pertence a Textor. No comando da equipe ele disputou 28 jogos, com sete vitórias, sete empates e 14 derrotas, sendo demitido após uma sequência de oito jogos sem vencer.

Claudio Caçapa, fez carreira como zagueiro e ficou conhecido por cometer poucas faltar e receber poucos cartões. Como atleta, Caçapa teve passagens por Atlético Mineiro, Lyon (França), Newcastle (Inglaterra) e Cruzeiro.