Melhor jogador brasileiro de badminton é deportado do México e fica fora de torneio

Ygor Coelho, principal nome brasileiro no badminton, não poderá representar o país na Copa Pan-Americana de equipes deste ano. O atleta foi deportado do México, onde ocorre a competição, por conta de problemas de visto.

Ygor é o número 1 do Brasil na modalidade no ranking masculino, o atleta de 28 anos disputou três Olimpíadas, Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024.

O jogador saiu da Dinamarca, onde mora, em viagem com logística determinada pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd). Ele chegou a Amsterdã e posteriormente desembarcou na Cidade do México.

De acordo com nota divulgada pela confederação, "a legislação local, para entrar no país a pessoa precisa preencher um dos pré-requisitos a seguir: visto americano válido, visto canadense presencial válido ou o visto mexicano. No momento de sua entrada, ele estava com o visto americano vencido e o do Canadá não era o presencial. Ygor apresentou documento comprovando residência na Dinamarca, mas não foi suficiente para as autoridades locais".

A equipe brasileira contará com a participação de 18 atletas, sendo dez no masculino e oito no feminino.