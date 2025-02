Estreia do Vasco na Copa do Brasil 2025 muda de local

Vasco jogará novamente no Kléber Andrade, agora pela primeira fase da Copa do Brasil 2025 - Foto: Divulgação/Vasco

Vasco jogará novamente no Kléber Andrade, agora pela primeira fase da Copa do Brasil 2025 - Foto: Divulgação/Vasco

A estreia do Vasco na Copa do Brasil de 2025 mudou de endereço. O jogo contra o União Rondonópolis estava marcado para o estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Agora, o duelo da primeira fase será no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

O confronto acontece na próxima terça-feira (18). A equipe mato-grossense alegou dificuldades financeiras e optou por vender o mando de campo. Em nota oficial, o clube explica que buscou manter o duelo em sua cidade. O valor que a equipe do Mato Grosso receberá pela operação é de R$ 700 mil reais.

"O Clube faz questão de ressaltar que toda a diretoria buscou apoio para a manutenção do jogo em Rondonópolis, tão logo ficou definido que o Vasco da Gama seria o adversário, porém, infelizmente, não teve o retorno esperado, inclusive tendo acionado o Poder Público Municipal, sem resposta positiva", declarou o União Rondonópolis na nota.

Leia também:

▶ Gerente de bar baleado na cabeça permanece em estado gravíssimo

▶ Polícia investiga denúncia de estupro em carro de aplicativo em Maricá

Essa será a segunda partida do Vasco no estádio Kléber Andrade em 2025. O clube viajou para Cariacica para o empate em 2 a 2 com o Volta Redonda, pela 7ª rodada da Taça Guanabara.