Fluminense fará novos exames em Ganso no dia 26 de fevereiro

O meia Paulo Henrique Ganso já tem data para ser reavaliado no Fluminense. Após ser diagnosticado com uma miocardite, uma inflamação no músculo do coração, o camisa 10 ficou afastado das atividades desde o início do ano.

Agora, o Tricolor marcou um novo exame para o dia 26 de fevereiro para saber se o jogador tem condições de retornar aos treinos. Ganso negociava uma ampliação de contrato com o Flu e começaria a temporada junto com os companheiros no início de janeiro.

Porém, no dia 18 do mês passado, ele foi informado que ficaria afastado das atividades físicas após ser diagnosticado com miocardite. Inicialmente, a ideia era que um novo exame fosse feito quatro semanas após o diagnóstico, mas será realizado cinco semanas depois, no dia 26 de fevereiro.

A condição clínica foi atestada em exames de pré-temporada realizados pelo Tricolor. Ganso estará sob cuidados médicos do clube e poderá voltar aos treinos caso o diagnóstico não persista. O cenário mais provável, segundo o Fluminense, é que a miocardite seja em decorrência de um quadro viral agudo que o atleta teve em novembro.

No clube, existe otimismo. Acredita-se que o jogador será liberado para voltar aos treinos. Caso o cenário não mude, Ganso terá que aguardar mais um mês para nova avaliação.