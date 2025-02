Botafogo inicia conversas com o meia Santiago Rodríguez, do New York City

O Botafogo busca a contratação do meia Santiago Rodríguez, do New York City, dos Estados Unidos. O uruguaio, de 25 anos, é alvo da diretoria alvinegra como opção à negociação de Bitello, que segue difícil após recusas do Dínamo de Moscou.

As conversas já começaram. Mas, em ainda em estágio inicial. O uruguaio está no NYCFC desde 2021 e foi campeão da MLS, principal liga dos Estados Unidos, no mesmo ano. Ele tem mais de 100 atuações pelo clube norte-americano.

A diretoria do Glorioso considera que a contratação de Santiago seria um nome para substituir Thiago Almada, já que ambos ocupam a mesma faixa do campo, saindo da esquerda para o meio. O atleta já está sendo mapeado antes da abertura da janela de transferências. O interesse foi formalizado nos últimos dias.

Santiago Rodríguez foi revelado pelo Nacional-URU e passou pelo Montevideo City Torque antes de chegar ao futebol dos Estados Unidos. Na última temporada, marcou 16 gols e deu seis assistências em 40 jogos pelo New York City.