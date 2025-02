Coutinho joga 30 minutos, sente desconforto e vira dúvida para o próximo do Vasco

Coutinho marcou o gol do Vasco no clássico contra o Fluminense, em Brasília - Foto: Matheus Lima/Vasco

A derrota e a péssima atuação no clássico diante do Fluminense, na noite da última quarta-feira (05), causou preocupação no Vasco além das quatro linhas. O meia Philippe Coutinho sentiu um desconforto muscular e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Coutinho chegou a abrir o placar no jogo, com apenas um minuto de bola rolando. O camisa 11 sentiu um incômodo e precisou ser substituído aos 30 da primeira etapa. Ele será reavaliado nesta quinta-feira (06).

A delegação vascaína voltou para o Rio de Janeiro logo após a partida. Antes da atividade programada para tarde, Coutinho passará por exames. Ele relatou sentir um desconforto ainda no aquecimento da partida disputada no Mané Garrincha.

Na entrevista coletiva, o técnico do Vasco, Fábio Carille, revelou que o meia realizou testes no vestiário e se sentiu confiante para o duelo: "Saber sobre a gravidade é só depois de exame, não tem jeito. Ele sentiu um desconforto no aquecimento, mas fez o teste e se sentiu muito bem. Por isso a confiança de colocá-lo em campo. Mas depois, num movimento normal de jogo, voltou a se queixar. Para ser sincero, não sei nem se foi no mesmo lugar do aquecimento, o jogo acabou agora. Mas foi isso, ele fez o teste, se sentiu muito bem e, por isso, a gente o colocou em campo."

Logo no primeiro minuto do clássico, Coutinho mostrou oportunismo e completou de primeira o cruzamento de Vegetti dentro da área, abrindo o placar da partida. Foi o seu quinto gol desde que voltou ao Vasco, no segundo semestre do ano passado.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (10) para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 20h (de Brasília), em Saquarema.