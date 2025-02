Cano brilha no início de 2025 e tem melhor começo de temporada pelo Fluminense

Cano tem o melhor início de temporada com a camisa do Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Depois de um 2024 marcado por lesões e pouca produtividade, Germán Cano reencontrou o faro de gol em 2025. O atacante argentino já soma quatro gols em cinco partidas disputadas, registrando seu melhor início de temporada com a camisa do Fluminense.

O desempenho supera os anos anteriores. Em 2022, apesar dos impressionantes 44 gols ao longo do ano, Cano havia balançado as redes apenas uma vez nas cinco primeiras partidas. Em 2023, ano em que foi decisivo na conquista da Libertadores, marcou três gols até o quinto jogo – todos na mesma partida – e encerrou a temporada com 40 gols. Já em 2024, um ano difícil para o jogador, foram apenas dois gols no mesmo período e sete no total.

Na última quarta-feira (5), o argentino garantiu a vitória do Tricolor contra o Vasco, chegando a 95 gols pelo clube em 178 partidas. O Flamengo, próximo adversário do Fluminense no sábado (8), é sua maior vítima, com sete gols sofridos pelo camisa 14.