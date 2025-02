Fluminense renova com Arias até junho de 2028

Depois de diversas propostas para sair, o colombiano Jhon Arias seguirá no Fluminense. O clube carioca conseguiu a renovação do contrato do meia-atacante até junho de 2028.

A proposta do Tricolor estava nas mãos do atleta desde agosto e foi finalizada agora com ajustes de ambas as partes. Aos 27 anos, Arias tinha contrato com o Fluminense até 2026. O clube ofertou um dos maiores contratos já oferecidos na história, com salários ultrapassando a casa de R$ 1,3 milhão.

Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho na manhã deste sábado (1º), Arias deixou claro sua satisfação em permanecer no Flu: "A decisão de ficar no clube foi familiar, decisão que a gente tomou junto com a minha esposa. A gente está muito feliz aqui, se sente em casa no Fluminense, no Rio, tenho uma filha carioca e desejo para ela que cresça vivenciando o amor que o pai tem vivenciado todos os anos aqui no clube, então eu acho que como a gente falou nesse últimos dias, era momento de escutar o coração, saber que o melhor para nós, para a nossa família, é estar aqui."

Leia também:

➤ Prefeitura de Itaboraí abre inscrições para curso gratuito de Libras

➤ Proibida a venda de lagostas a partir deste sábado (1º) no Brasil

"Eu jogo por amor ao Fluminense, amo jogar nesse clube. Quando se é feliz em um lugar, tudo fica mais fácil. Claramente, fiquei muito grato e me emocionei muito com o projeto que foi apresentado. Algo que me deixou muito contente, que me fez sentir valorizado e respeitado. Minha relação com a torcida e o clube é especial, algo que não se vive duas vezes na vida. A gente é muito feliz aqui e espera ser muito feliz em todos os anos que ficarmos aqui", afirmou Arias.



"É algo difícil de explicar, porque, quando jogo com esta camisa, consigo fazer coisas além do natural. Eu amo jogar com o Fluminense. Então, tudo o que faço, jogar depois de Data Fifa, jogar com menos de 24 horas... Estávamos projetando jogar 30 minutos, depois fomos para 45, depois 60 e depois eu joguei o jogo todo. Eu sempre digo, sempre que tiver saúde, eu vou jogar com amor por esta camisa. E, quando se joga com amor, consegue-se coisas que vão além do natural", completou o colombiano.

Com a camisa tricolor, Arias tem 196 jogos, 43 gols e 42 assistências. Ele foi peça crucial na conquista da Conmebol Libertadores em 2023 e o melhor jogador na Recopa Sul-Americana de 2024.