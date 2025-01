Brasil realiza feito histórico e se classifica para as quartas de final do Mundial de Handebol

Pela primeira vez na história, a seleção brasileira de handebol se classificou para disputar as quartas de final do Mundial da competição. O Brasil ganhou da Suécia pelo placar de 27 a 24, na tarde desta sexta-feira, em Oslo, na Noruega. Foi o primeiro triunfo na história da seleção verde e amarela sobre os rivais europeus em uma competição oficial.

Antes dessa partida, as duas seleções já haviam se enfrentado em seis ocasiões, todas vencidas pela Suécia. Com a vitória, o Brasil chegou aos seis pontos e assumiu a segunda colocação do grupo III no Main Round (como é chamada a segunda fase do Mundial). A Suécia é a terceira colocada com quatro pontos, mas como o primeiro critério de desempate da competição é o confronto direto, a seleção brasileira não pode ser ultrapassada pelos nórdicos, ainda que perca para a Espanha no próximo domingo (26), às 14h.

O goleiro Rangel, foi um dos destaques do Brasil na partida, com 20 defesas e pegando dois tiros de sete metros.

Como os dois primeiros colocados da chave avançam, o Brasil pôde comemorar a classificação antecipada para as quartas de final, algo inédito em sua história. Esta é a 17ª participação da seleção em Mundiais de handebol masculino, sendo a melhor participação, um nono lugar, obtido em 2019.



O Brasil ainda pode terminar como primeiro colocado do grupo, caso vença a Espanha e Portugal perca para a lanterna Chile, na última rodada. Caso seja líder, o Brasil vai enfrentar a Alemanha nas quartas de final. Se ficar na segunda colocação, jogará contra a Dinamarca, atual tricampeã mundial e campeã olímpica.