Após estreia com vitória, Vegetti diz que não quer sair do Vasco

O atacante Pablo Vegetti fez sua estreia na temporada 2025 pelo Vasco na noite da última quinta-feira (23), ajudando a equipe a conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O camisa 99 marcou um dos gols da partida e, em entrevista após o jogo, aproveitou para esclarecer rumores sobre sua renovação contratual e reafirmar seu compromisso com o clube.

Em sua declaração, Vegetti desmentiu informações sobre uma suposta exigência de salário superior a R$ 1 milhão para renovar seu contrato com o Vasco. "Estou muito feliz por pertencer a esse clube, é uma grande honra vestir essa camisa. Falaram muitas coisas sobre mim durante as férias, dizendo que eu não voltaria para a pré-temporada e que eu pediria um salário alto. Tudo isso é mentira", afirmou o atacante argentino.

Em conversa com a VascoTV, Vegetti destacou ainda que não se deixou abalar pelas especulações. "Sigo trabalhando tranquilo, mereço respeito, pois sempre respeitei e honrei essa camisa. Vou continuar fazendo isso até o último momento que estiver com ela. Não gostei do que foi dito, sei que alguns torcedores acreditaram nessas mentiras, mas estou aqui. Vou ficar até que me mandem embora", completou.

Sobre o desempenho do time na partida contra o Madureira, o centroavante se mostrou satisfeito com a vitória, mas destacou que ainda há muito a melhorar. "É sempre importante começar ganhando. Temos um novo treinador, mas foi bom ver a base mantida com os jogadores que chegaram. Vi um pouco do que o professor Fábio quer, como posse de bola e uma equipe mais compacta e defensiva. No ataque, sabemos que precisamos ser mais eficientes", analisou.

Vegetti também comentou sobre sua performance no jogo, reconhecendo que, apesar de ter marcado, não teve uma participação destacada. "Estou feliz com o gol, é sempre bom para um centroavante, mas fiz um jogo ruim. Não participei muito, mas é normal, é o primeiro jogo da temporada, acabamos de voltar de férias e o calor estava forte. Mas é sempre bom marcar. Temos muito trabalho pela frente, mas acredito que será um ano importante para o Vasco, que merece conquistar títulos", concluiu o atacante.