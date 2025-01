Ranking da IFFHS coloca Botafogo e Flamengo como quinto e oitavo melhores time do mundo

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) anunciou nesta segunda-feira (20) o ranking dos melhores times do mundo no último ano.

Quem lidera a tabela é o Real Madrid. O Brasil é representado por dois times no Top-10. Botafogo, em quinto, foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. O Flamengo, em oitavo, conquistou o título da Copa do Brasil.

No pódio, atrás do gigante espanhol, estão Bayer Leverkusen e Atalanta. Ambos disputaram a última final da Liga Europa. Mesmo com a vitória dos italianos na ocasião, os alemães, que foram campeões nacionais de forma invicta, ficaram à frente no ranking.

Confira o top-10 da IFFHS: